15.03.2020 - 00:00 |
Balıkesir’e yeni yol
Bahçelievler Mahallesi, Gündoğan Mahallesi ve Vasıf Çınar Caddesi’nin trafiğini rahatlatması amacıyla Büyükşehir tarafından başlatılan, 20 metre genişliğinde çift geliş gidişli 800 metrelik alternatif gar yolu yapımı sürüyor. Güzergah, yakında hizmete açılacak.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.