Balıkesirimiz kazansın!

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, kenti cazibe merkezine dönüştürecek ‘Marka Şehir’ projesine herkesin gönülden destek vermesini istedi, “Projeyi içselleştirir, benimser ve marka şehir olma bilincini kendimizde oluşturursak, şehrimizi el birliği ile çok daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum” çağrısında bulundu.

Turizm geliri artacak

Salgının da etkisinin geçmesiyle birlikte Balıkesir’e gelen turist sayısının yüzde 30, turizm gelirlerinin ise yüzde 50 oranında artmasını öngördüklerini söyleyen Başkan Kula, “Biz pandemi sürecinin ardından insanların yaşam tarzı ve alışkanlıklarının değişeceğini öngörüyoruz. Termal ve sağlık turizmi, doğa turizmi tüm dünyada yeni trend halini alacak. Bu konuda Balıkesir’in ciddi bir turizm potansiyeli var. Öncelikli hedefimiz dalış, doğa, gastronomi, kültür ve sağlık turizmi gibi katma değeri yüksek turizmi çeşitlendirerek şehrimize daha çok turist çekebilmek. Büyükşehirlere ulaşım olarak yakınlığımız, uçağa binmeden ulaşım imkanları, keşfedilmemiş yerlerimiz ve ürünlerimiz, hizmetlerimiz en büyük avantajımız. Marka Şehir projesi sonrasında 4 ve 5 yıldızlı otel yatırımlarının yanı sıra sağlık sektörüne ve sağlık turizmine yönelik yatırımların artmasını da bekliyoruz” diye konuştu.

Tüm kurumların büyük bir iyi niyet ve özveri ile projeyi gerçekleştirmek için çalıştığına da dikkati çeken Başkan Rahmi Kula, “Üyelerimizin de desteği bizlere güç verecek. ‘Marka Şehir Balıkesir’i içselleştirir, benimser ve marka şehir olma bilincini kendimizde oluşturursak, şehrimizi el birliği ile çok daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Bu sayede nitelikli yatırımcıların ilimize yatırım yapması, sanayimizin ve turizmimizin gelişmesi ve istihdam oranımızın artmasıyla; kazanan tüccarımız, esnafımız ve Balıkesir olacak” dedi.