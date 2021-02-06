Balıkesir’in 2023 hedefi 1 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, Balıkesir geçen yıl 617 milyon 523 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2019’da 585 milyon 453 bin dolar ihracat yapılan ilde, yıllık bazda yüzde 5.5 artış yaşandı. Geçen yıl aralık ayında, 2019’un aynı dönemine göre yaşanan yüzde 34.57 yükseliş dikkati çekti. İlin, aralık 2020’de dış satımı 72 milyon 490 bin dolar oldu.

Avrupa’ya açılan kapı

2023 yılı dışsatım hedefinin 1 milyar dolar olarak belirlendiğini dile getiren Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, “Yaptığımız ihracat, ithalattan daha fazla, şehir olarak cari fazla veriyoruz. İstanbul- İzmir otobanının tamamlanmasıyla da yatırımcıların ilgisi arttı. Birçok firma, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım yapmak için yer talebinde bulundu. OSB’ye gümrük müdürlüğü kurulması için de çalışmalar sürüyor. 18 Mart 2022’de açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile de Trakya’ya geçiş Balıkesir’den sağlanacak. Köprü, Avrupa’ya açılan kapımız olacak. Bütün yollar Balıkesir’den geçecek. Öte yandan Bandırma ve Çandarlı limanlarına çok yakınız, bu sayede hammaddeye yakınız. Coğrafi olarak da 25 milyonluk nüfusa yakın konumdayız. Yatırımcıların Balıkesir’i tercih etmesinin en büyük sebeplerinden biri bu lokasyon uygunluğu” dedi. l