Balıkesir’in emrindeyiz!

Balıkesir yerel yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile yatırım protokolü imzalamak için Ankara’da bir araya geldi. Tören; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir de katıldı.

Kentte 19 yıl önce 1 olan yurt sayısının şu an 12’ye çıktığını belirten Bakan Kasapoğlu, “Bununla birlikte gençlik merkezleriyle, tesisleriyle taş üstüne taş koymaya devam ettik ve devam edeceğiz. Balıkesir’in tüm ilçelerinin emrindeyiz ve emrinde olmaya devam edeceğiz. Birkaç ay önce konuştuğumuz spor tesisleri, salonlar, 34’e yakın semt sahası, yürüyüş yolları, atletizm pistleri, koşu yolları, açık-kapalı tenis kortları, yağlı güreş alanları, voleybol alanları, 300 adet basketbol sahası yapacağız. Balıkesir’de yarınların dev adamlarını yetiştirmekten dolayı da umutluyuz” dedi.

Ülkemizde ilk oldu

Başkan Yücel Yılmaz ise buluşmada, “Bakanımız geçen günlerde Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’ni Balıkesir’e kazandırdı. Türkiye’de tek olan merkez sayesinde Balıkesirli gençlerin, uzun vadede vizyonları gelişecek. Yaptıkları çalışmalar, dünyada örnek gösterilecek. Bugün. 20 ilçemize bu protokol ile çok sayıda yeni yatırımlar yapmak için imza attık. Şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.