Balıkesirliler çok sevdi

BBB TV, yeni sezonda 10 yeni formatla izleyicilerinin karşısında olacak. “Balıkesir’in Genç Girişimcileri” programı ile gençlerin iş hayatına odaklanacak, Balıkesir’de yetişmiş yöneticilerin peşine düşüp Türkiye’yi dolaşacak. Balıkesir’in lezzetlerini ve ünlü markalarını da ekrana taşıyacak kanal, Balıkesirli ünlü isimleri de konuk edecek.

Engelleri kaldıracak

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Yücel Yılmaz’ın duyurduğu ‘Engelleri Kaldırma Projesi’ de yeni sezonda BBB TV ekranlarında program olarak yer alacak. Engellilerin yönettiği projeler ile Balıkesir’deki tüm engeller ortadan kaldırılacak ve baştan sona engelsiz bir şehir inşa edilecek.