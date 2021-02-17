17.02.2021 - 00:03 |
Balıkesirliler çok sevdi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren BBB TV, kısa sürede binlerce takipçi ve milyonlarca görüntüleme ile Balıkesir’in en sevilen sosyal medya hesaplarından biri haline geldi.
BBB TV, yeni sezonda 10 yeni formatla izleyicilerinin karşısında olacak. “Balıkesir’in Genç Girişimcileri” programı ile gençlerin iş hayatına odaklanacak, Balıkesir’de yetişmiş yöneticilerin peşine düşüp Türkiye’yi dolaşacak. Balıkesir’in lezzetlerini ve ünlü markalarını da ekrana taşıyacak kanal, Balıkesirli ünlü isimleri de konuk edecek.
Engelleri kaldıracak
Geçtiğimiz haftalarda Başkan Yücel Yılmaz’ın duyurduğu ‘Engelleri Kaldırma Projesi’ de yeni sezonda BBB TV ekranlarında program olarak yer alacak. Engellilerin yönettiği projeler ile Balıkesir’deki tüm engeller ortadan kaldırılacak ve baştan sona engelsiz bir şehir inşa edilecek.