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    21.11.2020 - 07:00 |

    Balıkesirliler uçak bekliyor

    CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, Plan ve Bütçe Komisyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde; Balıkesir Merkez Havalimanı, Balıkesir- Ankara arası hızlı tren, Kepsut- Balıkesir yolu ve Balıkesir-Bursa otoyolu projelerinin son durumunu sordu.

    Balıkesirliler uçak bekliyor

    CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, Plan ve Bütçe Komisyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde; Balıkesir Merkez Havalimanı, Balıkesir- Ankara arası hızlı tren, Kepsut- Balıkesir yolu ve Balıkesir-Bursa otoyolu projelerinin son durumunu sordu.
    76 milyon liradan fazla bir yatırım yapılan havalimanına 9 aydır tek bir uçak inmediğini dile getiren Şahin, “Bölgenin yolcu potansiyeline bağlı olarak bu seferler düzenleniyormuş. En azından haftada iki kez sefer düzenleyerek hem Balıkesirlilerin talebi yerine getirilsin hem de yapılan bu yatırım boşa gitmesin” dedi.

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