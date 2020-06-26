Balıkesirliler yeşile doyuyor

Alandaki 48 olan piknik masası sayısını 120’ye çıkardıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Yeşil alanlarda, tabiatını bozmadan yenileme amaçlı doğal dokunuşlar yapma gayretiyle çalışıyoruz. Bölgeyi vatandaşlarımızın kaliteli, konforlu ve güvenli zaman geçirecekleri bir yer haline getiriyoruz” dedi.