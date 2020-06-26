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    HaberlerEge Haberleri Balıkesirliler yeşile doyuyor
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    26.06.2020 - 00:05 |

    Balıkesirliler yeşile doyuyor

    Balıkesir’de vatandaşın nefes alabileceği alanları artırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; Değirmen Boğazı’ndaki iyileştirme çalışmalarının ardından İkizcetepeler Mesire Alanı’nda da kolları sıvadı.

    Balıkesirliler yeşile doyuyor

    Alandaki 48 olan piknik masası sayısını 120’ye çıkardıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Yeşil alanlarda, tabiatını bozmadan yenileme amaçlı doğal dokunuşlar yapma gayretiyle çalışıyoruz. Bölgeyi vatandaşlarımızın kaliteli, konforlu ve güvenli zaman geçirecekleri bir yer haline getiriyoruz” dedi.

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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