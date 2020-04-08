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    HaberlerEge Haberleri Balıkesirspor teknik direktörü Yusuf Şimşek Milliyet Ege’ye samimi açıklamalarda bulundu: Taraftarımızı ve futbolu özledik
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    08.04.2020 - 00:01 | | AYBERK GÖKBAK MİLLİYET

    Balıkesirspor teknik direktörü Yusuf Şimşek Milliyet Ege’ye samimi açıklamalarda bulundu: Taraftarımızı ve futbolu özledik

    Futbolcularını haziran başında başlaması kararlaştırılan lige hazır tutmak için çalıştıklarını belirten tecrübeli teknik patron, “Bu aralar futbolu hiç düşünemiyoruz. Gerçekten yeşil sahalara özlemimiz büyük. Bizim avantajımız, bu sene şampiyonluğa veya düşmemeye oynamıyor oluşumuz” dedi

    Balıkesirspor teknik direktörü Yusuf Şimşek Milliyet Ege’ye samimi açıklamalarda bulundu: Taraftarımızı ve futbolu özledik

    Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta şampiyonluklar yaşayan ve şimdilerde ise Balıkesirspor’un başında görev yapan Yusuf Şimşek, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesi sonrası, gazetemize gündemi değerlendirdi. Bu aralar hiç futbol düşünemediklerini belirten teknik adam, “Futbolcularımın sağlığını gözeterek, onların evlerinde bireysel olarak hazırlanmalarını istedim. Ekibimizin belirlediği programlara harfiyen uyuyorlar. Bir an önce ülkemizin bu virüsten kurtulmasını diliyoruz. Maddi ve manevi açıdan hepimiz, gelen açıklamalarla ciddi anlamda çok büyük üzüntü içerisine girdik. İnşallah eski günlere kavuşacağız” dedi.

    ‘İlk düdüğü bekliyoruz’

    Halk sağlığının önemi ve eski günlere daha hızlı dönmemiz için yapılan uyarılara ve alınan tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Şimşek, “Lütfen bir süre daha evden çıkmayın. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm insanları bu zor günlerden kurtarmak adına kişisel ve toplumsal hijyenimize önem verelim. Taraftarımızı ve futbolu çok özledik. Taraftarımıza kavuşup, maçlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimiz günleri iple çekiyoruz” dedi.

    ‘Burası benim evim gibi’

    Balıkesirspor’daki kariyerini de değerlendiren Şimşek, “Balıkesirspor’a gelmeden önce tesiste yemek olmadığına çok sıkıntılar çekildiğinden dair duyumlar almıştım. Ama geldiğim zaman öyle bir şey olmadığını gördüm. Bütün çalışanlarımız en güzel şekilde çalışıyor. Yöneticilerimiz de aynı şekilde canla başla mücadele ediyorlar. Balıkesirspor’da 2-3 ay çalışmama rağmen fazlasıyla keyif alıyorum ve Balıkesirspor’da çok mutluyum. Burada devam etmek istiyorum” diye konuştu.

    ‘Geçmiş olsun Rüştü Ağabey”

    Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastaneye kaldırılan ve ardından yoğun bakıma alınan Rüştü Reçber’in sağlık durumu ile ilgili de konuşan Şimşek, “Rüştü ağabey ile ailecek görüşüyoruz. Aldığım haberle tekrardan sağlığına kavuşması beni çok mutlu etti. İnşallah onun gibi diğer hastalarımızda bir an önce sağlığına kavuşur. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatırız. Rüştü ağabeye tekrardan çok geçmiş olsun diliyorum” dedi

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