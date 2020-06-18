‘Balıkla sağlıklı kalalım’

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’deki balık tüketiminde son 15-20 yıldır yatay bir seyir izlendiğini belirtti, balık tüketiminin artması için çağrı yaptı. Pakdemirli, “İhracat ve üretim artıyor ama tüketim yatay bir seyir izliyor. Aksine et ve tavuk tüketimi ise artıyor. Biz tüm protein kaynaklarının dengeli olarak tüketilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman balık yiyin, sağlıklı kalın diyoruz” dedi.

İzmir’in Dikili ilçesinde faailiyet gösteren su ürünleri firmasını ziyaret eden Pakdemirli, üretim ve depolama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İskeleden denize kovalarla balık bırakan Pakdemirli, “Su ürünlerinde, Türkiye güçlü bir konuma sahip. İhracat hedeflerine ulaşmada bu sektör önemli” dedi. l DHA