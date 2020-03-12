Balkanlar’dan ‘Panorama’

İzmirli sinemaseverleri Buca’da buluşturan Balkan Panorama Film Festivali, belediyenin ev sahipliğinde 15-21 Ekim günleri arasında düzenlenecek. Festival, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü tarafından bu yıl 6. kez organize edilecek. Festival, ilk defa kurmaca ve belgesel filmleri kapsayan ulusal ve uluslararası uzun metrajlı film ve ulusal ve uluslararası kısa metrajlı film dallarında yarışma düzenleyip ödüller verecek. Bu yıl, 100’ün üzerinde filmin sinemaseverlerle bir araya gelmesi planlanıyor.