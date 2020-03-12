12.03.2020 - 00:03 |
Balkanlar’dan ‘Panorama’
İzmirli sinemaseverleri Buca’da buluşturan Balkan Panorama Film Festivali, belediyenin ev sahipliğinde 15-21 Ekim günleri arasında düzenlenecek. Festival, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü tarafından bu yıl 6. kez organize edilecek. Festival, ilk defa kurmaca ve belgesel filmleri kapsayan ulusal ve uluslararası uzun metrajlı film ve ulusal ve uluslararası kısa metrajlı film dallarında yarışma düzenleyip ödüller verecek. Bu yıl, 100’ün üzerinde filmin sinemaseverlerle bir araya gelmesi planlanıyor.
YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.