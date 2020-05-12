Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Balkon- Bahçe Festivali’ için katılımlar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı evlerinde kutlayacak olan vatandaş, 13 Mayıs’a kadar apartman ve site olarak festivale katılabilecekler. Başkan Ali Engin “Herkesi davet ediyoruz” dedi. Detaylı bilgi 2383001/ 1501 numaralı telefondan alınabilir.