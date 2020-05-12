12.05.2020 - 07:00 |
Balkon-Bahçe Festivali
Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Balkon- Bahçe Festivali’ için katılımlar sürüyor.
Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Balkon- Bahçe Festivali’ için katılımlar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı evlerinde kutlayacak olan vatandaş, 13 Mayıs’a kadar apartman ve site olarak festivale katılabilecekler. Başkan Ali Engin “Herkesi davet ediyoruz” dedi. Detaylı bilgi 2383001/ 1501 numaralı telefondan alınabilir.
Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.