14.05.2020 - 00:02 |
‘Balkon özgürlük simgesi’
Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice, Kovid-19 salgınının, evlerdeki normal koşullarda çok da üzerinde durulmayan birçok aksaklığı hatırlattığını söyledi.
İnsanları sokakla ve dış hayatla bağlayan balkonların öneminin daha fazla ortaya çıktığını belirten Balllice, “Evlerimizin ve mobilyalarımızın esnek ve dönüşebilir olmasının önemi de daha iyi anlaşıldı” dedi.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.