Balkonda egzersiz

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince “Gençlik Haftası” etkinlikleri kapsamında Fatih Mahallesi’nde bir sitenin bahçesine ses sistemi kuruldu, site sakinlerine Türk bayrağı dağıtıldı. Çalan şarkılarla eğlenen vatandaşlar, bahçedeki antrenörlerin gösterdiği egzersiz hareketlerini tekrarladı. Etkinliğin keyifli geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Yasemin Kulalıgil, farklı bir bayram kutlaması yaptıklarını belirtti. Site yöneticisi Mehmet Yıldırım da, “Kovid-19 nedeniyle site sakinlerimizin evden çıkamamasından dolayı yapılan bu etkinlik güzel bir aktivite oldu” diye konuştu. l AA