Balkonda konser verdiler

İZMİR’İN Buca ilçesinde Melih Karacaoğlu ve Tanju Kaya, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinin balkonunda komşularına müzik yayını yaptı. Müzik yayınına, çevre sakinleri de kayıtsız kalmadı. Birçok vatandaşın balkona çıkıp şarkılara eşlik ettiği, birçoğunun da telefonlarıyla bu anları kaydettiği görüldü. Tire’de de belediyenin sosyal medya hesaplarından yaptığı şarkı söyleme çarkısına halk kayıtsız kalmadı. Balkon ve pencelere çıkan çok sayıda vatandaş, hoparlörlerden çalınan ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısına eşlik etti. l