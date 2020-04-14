BİST96.3990EURO 7,430,61USD6,780,12ALTIN374,192,95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Balkonda konser verdiler
    ABONE OL
    14.04.2020 - 07:00 | |   DHA-AA

    Balkonda konser verdiler

    İZMİR’İN Buca ilçesinde Melih Karacaoğlu ve Tanju Kaya, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinin balkonunda komşularına müzik yayını yaptı.

    Balkonda konser verdiler

    İZMİR’İN Buca ilçesinde Melih Karacaoğlu ve Tanju Kaya, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinin balkonunda komşularına müzik yayını yaptı. Müzik yayınına, çevre sakinleri de kayıtsız kalmadı. Birçok vatandaşın balkona çıkıp şarkılara eşlik ettiği, birçoğunun da telefonlarıyla bu anları kaydettiği görüldü. Tire’de de belediyenin sosyal medya hesaplarından yaptığı şarkı söyleme çarkısına halk kayıtsız kalmadı. Balkon ve pencelere çıkan çok sayıda vatandaş, hoparlörlerden çalınan ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısına eşlik etti. l

    Bakan Koca'dan #BirlikteYeneceğiz paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz
    daha fazla video için
    Sinem Güven, Pınar Altuğ ve Ata Demirer'e meydan okuduEski manken Sinem Güven, karantina kurallarına uyarak evden çıkmıyor. Güven, 44 dakikalık egzersizini paylaşarak ünlü isimlere meydan okudu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasak biter bitmez sokaklara fırladılar

    Yasak biter bitmez sokaklara fırladılar

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    ‘Kuluçka’yı 10 Nisan bozdu

    ‘Kuluçka’yı 10 Nisan bozdu

    Sıradaki Haber