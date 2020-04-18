18.04.2020 - 00:02 |
Balkonda kutlama
Gaziemirliler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bando eşliğinde balkonlarından kutlayacak.
Bando ekibi, 15.00-16.00 saatleri arasında Aktepe Polis Lojmanları ile pazar yeri arasında, saat 16.30-17.30 arasında Sarnıç Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Hürriyet mahallelerinde ve 18.00-19.00 saatleri arasında da Abdullah Arda Meydanı, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Türkan Saylan Caddesi ile belediye önünde bayram coşkusunu yaşatan müziklerini seslendirecek. Başkan Halil Arda, “Evlere 5 bin bayrak dağıtacağız. Tüm halkımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” dedi.
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