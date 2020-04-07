07.04.2020 - 07:00 | | DHA
Balkondan balkona doğum günü partisi
MUĞLA’NIN Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç’in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç’e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.