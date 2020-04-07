Balkondan balkona doğum günü partisi

MUĞLA’NIN Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç’in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç’e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Balkonlara çıkan komşular şarkılar söyledi, Melek’in doğum gününü kutladı. Mutlu olduğunu belirten Melek Dinç, “Herkese teşekkür ederim” dedi.