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    07.05.2020 - 00:02 |

    Balkondan kutlama

    Söke Belediyesi Şehir Bandosu, Hıdırellez coşkusunu, vatandaşın ayağına götürdü.

    Balkondan kutlama

    Özellikle evlerinde kalmaz zorunluluğu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuk ve gençlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Levent Tuncel’in talimatıyla bu kez Hıdırellez coşkusunu evlere ve balkonlara taşımaya çalıştık” denildi.

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