BİST1.329-1.03EURO9.390.47USD7.840.40ALTIN449.48-1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Balkondan müzik ziyafeti
    ABONE OL
    30.11.2020 - 00:04 | | TEZCAN EKİZLER- HAYDAr TOPRAKÇI AA

    Balkondan müzik ziyafeti

    Balkondan müzik ziyafeti

    İzmir’de yaşayan müzik öğretmeni Barış Özkaya ile annesi Sevim Özkaya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında komşularına moral  verebilmek için balkonlarından konser düzenliyor.

    Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klarnet Bölümü’nden mezun olan Barış Özkaya, yıllarca bazı sanatçıların saz  ekiplerinde klarnet sanatçısı olarak yer aldı. Özkaya’nın müziğe olan ilgisinden etkilenen anne Özkaya da, amatör olarak darbuka çalmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde enstrümanlarıyla balkona çıkan anne oğul, müzik ziyafeti sunuyor. Salgında mesleğiyle insanları mutlu etmek istediğini söyleyen Barış Özkaya, “Dünya, bu Kovid-19 belasını yendiği zaman açık alanda bir konser vermek istiyoruz. O konsere müzisyen arkadaşlarımı da davet edeceğim” dedi. Anne Sevim Özkaya da, “Komşularımız da mutlu oluyor. Bizden çalmamızı istedikleri parçalar oluyor. Onları seslendiriyoruz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınav ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınav ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

    Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

    Korona partisine şok baskın!

    Korona partisine şok baskın!

    Skandal! Yaptığı doğruymuş gibi bir de...

    Skandal! Yaptığı doğruymuş gibi bir de...

    Sıradaki Haber