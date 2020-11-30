Balkondan müzik ziyafeti

İzmir’de yaşayan müzik öğretmeni Barış Özkaya ile annesi Sevim Özkaya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında komşularına moral verebilmek için balkonlarından konser düzenliyor.

Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klarnet Bölümü’nden mezun olan Barış Özkaya, yıllarca bazı sanatçıların saz ekiplerinde klarnet sanatçısı olarak yer aldı. Özkaya’nın müziğe olan ilgisinden etkilenen anne Özkaya da, amatör olarak darbuka çalmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde enstrümanlarıyla balkona çıkan anne oğul, müzik ziyafeti sunuyor. Salgında mesleğiyle insanları mutlu etmek istediğini söyleyen Barış Özkaya, “Dünya, bu Kovid-19 belasını yendiği zaman açık alanda bir konser vermek istiyoruz. O konsere müzisyen arkadaşlarımı da davet edeceğim” dedi. Anne Sevim Özkaya da, “Komşularımız da mutlu oluyor. Bizden çalmamızı istedikleri parçalar oluyor. Onları seslendiriyoruz” diye konuştu.