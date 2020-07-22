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    HaberlerEge Haberleri Ballışehir Reisdere’de
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    22.07.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Ballışehir Reisdere’de

    Ballışehir Hıdır Baba’nın Yeri Çorba, Pide ve Kebap Salonu, Reisdere TOKİ’de hizmete açıldı.

    Ballışehir Reisdere’de

    Ballışehir Hıdır Baba’nın Yeri Çorba, Pide ve Kebap Salonu, Reisdere TOKİ’de hizmete açıldı. Açılışta davetliler pide ve kebapların yanı sıra ev yemeklerinin de tadına baktı. İşletme sahibi Hıdır Doğan, kısa bir sürede, büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti, kalite ve hijyenden taviz vermeyeceklerini ifade etti. Kebaplarda kullandıkları etlerin Kars yaylalarında yetişen hayvanların eti olduğunu kaydeden Doğan, “Ev yemeklerinde kullandığımız tüm sebzeleri de Çeşmeli üreticilerden alıyoruz” şeklinde konuştu. l 

    Ormanlık alandaki plastik deposunda yangınİstanbul Arnavutköy'de ormanlık alan içinde yer alan plastik malzeme deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangının ormanlık alana sıçramaması büyük çaba harcadı.
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