01.06.2020 - 00:01 |
Balomeni kremi yeniden üretiliyor
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yaşayan İmrozlu Rumların yüzyıllar önce adadaki zeytinyağı ve çiçeklerden ürettiği ‘balomeni’ kremi, girişimci Ergin Çelik tarafından yeniden üretilip piyasaya sürüldü. Çelik, “Bu krem adadaki ham maddeler ile yapılmış. Gökçeada’nın zeytini, zeytinyağı ve çiçeklerinin özleriyle hazırlanmış” dedi. AA
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız