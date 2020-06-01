Balomeni kremi yeniden üretiliyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yaşayan İmrozlu Rumların yüzyıllar önce adadaki zeytinyağı ve çiçeklerden ürettiği ‘balomeni’ kremi, girişimci Ergin Çelik tarafından yeniden üretilip piyasaya sürüldü. Çelik, “Bu krem adadaki ham maddeler ile yapılmış. Gökçeada’nın zeytini, zeytinyağı ve çiçeklerinin özleriyle hazırlanmış” dedi. AA