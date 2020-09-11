Balonlar umuda doğru uçtu

Belediye personeli Şeref Uyar’ın DMD hastası oğlu Ayaz Can Uyar’ın da katıldığı etkinliğe, plajda güneşlenen vatandaşlar da destek verdi. ‘Düşenin dostu olmaz’ sloganıyla ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan katılımcılar DMD hastalığına dikkat çekti. Videoda Başkan Mehmet Oktay, belediye çalışanları, Marmaris Belediyespor sporcuları rol aldı. Başkan Oktay, Türkiye’de hastalığın tedavisi için bilim insanlarının desteklenmesi ve bu alanda yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti. Uyar da, Türkiye’de 5 bin çocuğun bu hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.