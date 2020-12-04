Bambi Yatak hedef büyüttü

İzmir, pandemiye rağmen yılın ilk dokuz ayında yatak ihracatını İstanbul, Kayseri, Ankara ve Bursa’dan daha fazla artırmayı başardı. Kentte geçen yılın ilk 9 ayında 13.9 milyon dolar olan yatak ihracatı, 2020’nin aynı döneminde yüzde 31.6 artışla 18.4 milyon dolara çıktı.

Torbalı’daki 40 bin metrekarelik fabrikasına yaptığı 25 milyon liralık ek yatırım ile toplam 70 bin metrekare fabrikasında üretim yapan Bambi de, 2020 yılında ihracatta yüzde 50 büyüme hedefi koydu. Yeni yatırımla günlük üretim kapasitesini 800 adetten bin 500’e çıkartacaklarını açıklayan Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Yeni fabrika yatırımıyla çalışan sayımızı 80 kişi daha artırarak 650 kişilik bir aile olduk. Bu yıl 457 satış noktasına ulaştık. Yılın kalan aylarında atağımızı sürdürerek bu rakamı 500’e çıkarmayı planlıyoruz. Yurt dışıyla birlikte düşünüldüğünde toplamda 670 mağazaya ulaşmak hedefimiz. Bu yılın sonunda ise ciromuzu 500 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.