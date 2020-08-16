Bambi Yatak ikinci 500’de

Günlük 1000 adet yatak ve 800 parça baza-başlık üretimi yaptıklarını belirten Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Son derece değerli veriler içeren bu araştırma ile sanayideki ve küresel ekonomik dengeler içindeki tartışılmaz varlığımızı kanıtlamanın gururunu yaşıyoruz. Üretim parkurlarımızdaki dünyaya entegre yapı ve ileri teknolojiler içeren altyapımızla dünyanın dört bir yanındaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yurt içi ve yurt dışında toplam 600 bayimiz ve 500’e ulaşan konsept mağazamızla emin adımlar atıyoruz. 2019 yılında ihracatımızı yüzde 40 oranında artırma hedefimiz vardı ve hedefe ulaşmıştık. 2023 hedefimiz ihracatta 15 milyon dolar seviyelerine ulaşmak” diye konuştu.