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    HaberlerEge Haberleri BAMBU’da başvuru 5 Temmuz’da son
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    23.06.2020 - 07:00 |

    BAMBU’da başvuru 5 Temmuz’da son

    Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde faaliyete geçirilen BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi, bu yıl girişimci adayları için 6. kez kapılarını açıyor.

    BAMBU’da başvuru 5 Temmuz’da son

    Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde faaliyete geçirilen BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi, bu yıl girişimci adayları için 6. kez kapılarını açıyor. Online olarak sürdürülecek eğitimler için başvurular, www.bambu.depark.com adresinden 5 Temmuz’a kadar yapılabilecek. DETTO Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Selim, “Program, tartışarak, deneyerek, gözlemleyerek öğrenmeyi hedefleyen interaktif bir eğitim ve iş geliştirme programı şeklinde tasarlandı” dedi.

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