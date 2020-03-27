Bandoyla moral

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için mahalleleri dolaşıp konser verdi. Balkonlara çıkan vatandaşlar, bandoya alkışlarla eşlik etti. Başkan Ömer Günel, “Etkinliğimiz farklı mahallelerde devam edecek” dedi. Bu arada, Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü, market, şarküteri, manav, lokanta ve fırınlara denetimlerini sıklaştırdı. Belediyede çalışma saatleri de 10.00-12.30 ve 13.30-15.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışacak.