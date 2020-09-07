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    07.09.2020 - 00:02 |

    Bankacılıktan üreticiliğe

    Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Enise Soykan, 10 yıldır görev yaptığı bankadaki işini bıraktı, salep üretmeye başladı.

    Bankacılıktan üreticiliğe

    Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanı’nda çalışan Soykan, kredi verdiği çiftçilerden etkilenerek mesleğini bıraktı. Kendisi de çiftçilik yapmaya başlayan Soykan, Derince Mahallesi’nde 4 dekar arazi kiraladı. Burada, üretim için hazırladığı tarlasına salep soğanı ekti. Genç bir kadın girişimci olarak hem yeni nesle örnek olduğunu hem de mahalledeki köylülere iş imkanı sağladığını söyleyen Soykan, “7’den 77’ye tarım gönüllüsü olan bir ailenin çocuğuyum. Anneannem bile salep üretiminin içinde yer alarak, hem boylama hem de tür seçimine yardımcı oluyor” dedi. l AA

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