24.03.2020 - 00:03 |
Bankamatikler de steril hale geliyor
Vatandaşların banka işlemlerini genellikle bankamatikler aracılığıyla yapması üzerine Akhisar Belediyesi, kentteki bankamatikleri de dezenfekte etmeye başladı.
Her gün binlerce vatandaşın işlem yaptığı ATM’ler steril hale getirildi. Salgın hastalıkların önüne geçmek için Akhisar’da seferberlik halinde olduklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, sağlık tedbirlerini en üst düzeye çıkardıklarını ifade etti.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.