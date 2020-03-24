Bankamatikler de steril hale geliyor

Her gün binlerce vatandaşın işlem yaptığı ATM’ler steril hale getirildi. Salgın hastalıkların önüne geçmek için Akhisar’da seferberlik halinde olduklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, sağlık tedbirlerini en üst düzeye çıkardıklarını ifade etti.