BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Banklar, mesafeyi koruyor
    ABONE OL
    14.06.2020 - 00:04 |

    Banklar, mesafeyi koruyor

    Dokuz Eylül Üniversitesi, yerleşkelerinde kontrollü sosyal hayat önlemlerini hayata geçirmeye başladı.

    DEÜ Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğü’nde tasarlanan ve fiziki mesafenin korunmasına yardımcı olan banklar DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nde hizmete sunuldu. DEÜ’de aldıkları önlemleri anlatan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, şunları dile getirdi:

    Atölyede üretiliyor

    “Kaynakların verimli kullanımı ve geri dönüşüm hassasiyetimizi kararlılıkla yürüten atölye personelimiz, bankların metal aksamlarını yine geri dönüştürülen malzemeler kullanarak üretti. İlk olarak hastanemizde kullanıma sunduğumuz banklarımızı zaman içerisinde tüm yerleşkelerimize dağıtacağız.”

    DEÜ Teknik Atölyeler Şube Müdürü Mühendis Aziz Yapıcı da, yeni normal kavramıyla birlikte tasarımlarını bu yönde geliştirdiklerini belirtti, “Normalden daha uzun tasarladığımız banklarımızın iki ucunda oturma yeri, ortasında da peyzaja uygun saksı konumlandırdık. Bankları büyük oranda geri dönüştürülmüş malzemelerle ürettik” dedi.

     

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Annesi kurtarmaya çalışırken ölmüştü... Tandıra düşen küçük Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

    Annesi kurtarmaya çalışırken ölmüştü... Tandıra düşen küçük Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

    Sıradaki Haber