Banklar, mesafeyi koruyor

DEÜ Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğü’nde tasarlanan ve fiziki mesafenin korunmasına yardımcı olan banklar DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nde hizmete sunuldu. DEÜ’de aldıkları önlemleri anlatan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, şunları dile getirdi:

Atölyede üretiliyor

“Kaynakların verimli kullanımı ve geri dönüşüm hassasiyetimizi kararlılıkla yürüten atölye personelimiz, bankların metal aksamlarını yine geri dönüştürülen malzemeler kullanarak üretti. İlk olarak hastanemizde kullanıma sunduğumuz banklarımızı zaman içerisinde tüm yerleşkelerimize dağıtacağız.”

DEÜ Teknik Atölyeler Şube Müdürü Mühendis Aziz Yapıcı da, yeni normal kavramıyla birlikte tasarımlarını bu yönde geliştirdiklerini belirtti, “Normalden daha uzun tasarladığımız banklarımızın iki ucunda oturma yeri, ortasında da peyzaja uygun saksı konumlandırdık. Bankları büyük oranda geri dönüştürülmüş malzemelerle ürettik” dedi.