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    HaberlerEge Haberleri Baraj göleti üzerinde yeşil tabaka oluştu
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    06.05.2020 - 07:00 | | RAMAZAN ÇETİN DHA

    Baraj göleti üzerinde yeşil tabaka oluştu

    DENİZLİ’deki Adıgüzel Barajı göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka, görselliğiyle dikkat çekerken bölge halkında da tedirginlik yarattı.

    Baraj göleti üzerinde yeşil tabaka oluştu

    DENİZLİ’deki Adıgüzel Barajı göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka, görselliğiyle dikkat çekerken bölge halkında da tedirginlik yarattı. Muhtar Onur Palaz, “Kötü bir kokusu var. Yetkililerin araştırmasını istiyoruz” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Duran, “Kirliğin artığı bölgelerinde görülün bir olaydır, buna ‘alg patlaması’ diyoruz. Alglerin ürettiği toksit maddeler sudaki canlılara zarar verir. İçme suyu olarak kullanılırsa toksit etki yaratabilir. Önlem alınması gerekiyor” dedi. 

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