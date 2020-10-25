Baraj teşekkürü

Çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren Kayda, “Cumhur İttifakı’nın gücü sayesinde Salihli’ye yeni dönemde kazandırılacak projeler için aralıksız çalışıyoruz. Manisa milletvekillerimiz ile önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret edeceğiz” dedi.