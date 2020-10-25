25.10.2020 - 00:02 |
Baraj teşekkürü
Köseali, Beylikli, Kordon, Yağmurlar, Kabazlı ve Yeşilkavak Mahallesi muhtarları Yeşilkavak Barajı projesinin 2021 yılı yatırım programına alınması için gerekli çalışmaları başlatan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.
Çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren Kayda, “Cumhur İttifakı’nın gücü sayesinde Salihli’ye yeni dönemde kazandırılacak projeler için aralıksız çalışıyoruz. Manisa milletvekillerimiz ile önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret edeceğiz” dedi.