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    03.10.2020 - 07:00 |

    Barajda su seviyesi yarıya kadar indi

    İzmir’in günlük 52 bin metreküplük içme suyu ihtiyacını karşılayan Aliağa Güzelhisar Barajı’ndaki su oranı, yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların sonbaharda da mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle yarıya indi.

    Barajda su seviyesi yarıya kadar indi

    İzmir’in günlük 52 bin metreküplük içme suyu ihtiyacını karşılayan Aliağa Güzelhisar Barajı’ndaki su oranı, yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların sonbaharda da mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle yarıya indi. Beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle ölçülen su seviyesi yüzde 49.45 olarak belirlendi.

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