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    HaberlerEge Haberleri Barajlar alarmda, vatandaş tasarrufta
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    27.12.2020 - 00:03 |

    Barajlar alarmda, vatandaş tasarrufta

    Aliağa Güzelhisar Barajı’nda geçtiğimiz yılın aynı ayında yüzde 60’larda olan doluluk oranı bu yıl yüzde 50’nin altında kaldı.

    Barajlar alarmda, vatandaş tasarrufta

    Bölgedeki son yağmurların çok fazla etkili olmaması önümüzdeki yaz ayı için kuraklık tehlikesini akıllara getirdi. Su tasarrufu konusunda büyük görevin düştüğü vatandaş ise şunlara dikkat etmeli:

    Musluk ve sifonların bakımını düzenli yapmalı, arızalı olanları onarmalı. Rezervuarların boyutunu küçültmeli, kademeli rezervuarlar tercih etmeli. Bahçe sulamak için sabah ve akşamüstü gibi buharlaşmanın az olduğu saatleri tercih etmeli. Çamaşır ve bulaşık makineleri tam doldurup çalıştırılmalı. Kişisel temizlik sırasında ise suyu sadece ihtiyaç anında açmak önemli.

    Öte yandan İZSU tarafından yapılan son güncellemelerde doluluk oranları Tahtalı Barajında yüzde 37.7 Balçova Barajında yüzde 32.51, Gördes Barajında yüzde 3, Ürkmez Barajında yüzde 40.57, Güzelhisar Barajında yüzde 46.86, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajında ise yüzde 37.99 olarak ölçüldü.

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