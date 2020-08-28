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    HaberlerEge Haberleri Barbaros Caddesi’nde 10 yıllık sorun çözüldü
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    28.08.2020 - 00:03 |

    Barbaros Caddesi’nde 10 yıllık sorun çözüldü

    Barbaros Caddesi’nde 10 yıllık sorun çözüldü

    Bergama Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi sakinlerinin 10 yıldır çözümünü bekledikleri yolun yapımı için düğmeye basıldı. Başkan Hakan Koştu, Barbaros Caddesi’nin her yağışın ardından bozulduğuna ve mahalle sakinlerinin günlük hayatlarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti, “Caddeye yaklaşık 2 bin metrekare kilit parke döşeyeceğiz” dedi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Koştu, “İlçemizde, doğalgaz boru döşemelerinin ardından ana arterlerden başlamak üzere asfalt çalışmasına başlayacağız” dedi.

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