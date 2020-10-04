85,74BİST1.1450.13EURO9.120.28USD7.760.23ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Barbaros Hayrettin Paşa’dan miras kaldı
    ABONE OL
    04.10.2020 - 00:00 |

    Barbaros Hayrettin Paşa’dan miras kaldı

    Salgında nüfusu 425 bine dayanan Kuşadası’nda en çok ziyaretçi, tarihi Güvercin Ada Kalesi’ne geliyor

    Barbaros Hayrettin Paşa’dan miras kaldı

    Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren tarihi Güvercinada Kalesi, Kuşadası’na gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Limana yakın noktada bulunan kale, görkemli yapısı ve yeşilliğiyle ziyaretçilerine tarih ve doğayla iç içe bir ortam sunuyor.
    Kalenin içerisinde 1998 yılında Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı kıyılarına vuran 14.5 metre uzunluğundaki dev balinanın iskeleti de sergileniyor. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ekim Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı için TIKLA!

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ekim Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı için TIKLA!

    Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

    Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    Son dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber