Barbaros Hayrettin Paşa’dan miras kaldı

Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren tarihi Güvercinada Kalesi, Kuşadası’na gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Limana yakın noktada bulunan kale, görkemli yapısı ve yeşilliğiyle ziyaretçilerine tarih ve doğayla iç içe bir ortam sunuyor.

Kalenin içerisinde 1998 yılında Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı kıyılarına vuran 14.5 metre uzunluğundaki dev balinanın iskeleti de sergileniyor.