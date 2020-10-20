Barınma sorununu gönüllüler çözecek

Deprem ve benzeri afetler sonrası oluşan barınma sorununun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gönüllülere ve belediye bünyesindeki hizmet gruplarına yönelik çadır kurma eğitimi verildi. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 800, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da 200 adet afet çadırı alındı. Buca’nın Şirinkapı Mahallesi’ndeki Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimler için beşer kişilik gruplar oluşturuldu. Her grup itfaiye personelinden çadır kurma ve sökme eğitimi aldı. İzmir İtfaiye Dairesi Başkan Vekili İsmail Derse, “Barınma ihtiyacının en üst seviyeye çıktığı anda biz bu desteği sağlamış olacağız ve bunun büyük bölümünü gönüllülerle başaracağız” dedi.

Otogar için ödüllü projeler

Öte yandan Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yüksek Mimar Nurbin Paker, Yüksek Mimar Hüseyin Kahvecioğlu, Yüksek Peyzaj Mimarı Damla Turan, Mimar Hatice Ersoy, Yüksek Mimar Elçin Kara Vatansever, İnşaat Yüksek Mühendisi Bahadır Özcihan’dan oluşan ekibin hazırladığı proje birinci seçildi.

Çevirim içi düzenlenen ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir için çok önemli olan otogarın, kente yepyeni bir çehre kazandıracağını, yurttaşların konforunu ve refahını artıracağını söyledi. Ödül törenin koordinatörü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İpek Akpınar ise, İzmir’in çok güzel bir proje kazandığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de, “Evka -3 Aktarma Merkezi ve Halkapınar Ulaşım Entegrasyon projelerimizi yine yarışma ile elde ettik. Kazananlara uygulama projeleri hazırlatıldı ve 2021 yılı yatırım programımıza alındı” diye konuştu