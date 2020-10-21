Barış Lokantası’na bekleriz

Narlıdere Belediyesi’nin destekleriyle faaliyet gösteren Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi bünyesinde yapımı tamamlanan Barış Lokantası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Barış Sokak’ta açılan tesis, kadınların el emeği lezzetlerini vatandaşlarla buluşturacak. Lokantada, günlük olarak hazırlanan sulu yemekler ve tatlılar satışa sunulacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen açılış törenine Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Belediye Başkanı Ali Engin, eşi İlke Engin, muhtarlar, meclis üyeleri ve Narlıdereliler katıldı. Başkan Ali Engin, “Geçen yıl yenileme çalışmalarını tamamladığımız Barış Sokak’ta, kadınlarımızın el emeğini yüceltecek bir lokantayı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dayanışma içinde çalışırsak Narlıdere için daha birçok güzel projeyi hayata geçirebileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Kooperatif Başkanı Asuman Karapança ise “Narlıdere Belediyesi ile yaptığımız işbirliği ile kadın kooperatifimizi kurmuştuk şimdilerde ise kadınlar olarak yeni oluşumlar gerçekleştiriyoruz. Bizlere destek veren başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.