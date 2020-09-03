‘Barış olması için eşitlik sağlanmalı’

Açılış konuşmasını yapan İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, 30 Ağustos’un Türk tarihinde çok önemli bir yer tuttuğunu vurguladı, “Kurtuluş Savaşımızı kazanırken kadınlarımız pek çok konuda önderlik etmiştir ve zafere ulaşmamızda büyük paylarıı vardır. Çocukları, evleri ve tarlalarıyla meşgul olan kadınlar, cephedeki askerlerimize destek sağladı. Kara Fatma’nın, teğmen olarak 300 kişilik müfrezeye komuta ettiğini biliyoruz. Tayyar Rahmiye, Binbaşı Ayşe, Kılavuz Hatice, Nezahat Onbaşı, Halide Edip Adıvar gibi isimleri gençlerimize anlatmalıyız” dedi.



Kadınların dünyanın yüzde 50’sini oluşturduğunu kaydeden Serter, “Kadınların emeklerinin hiçe sayıldığı bir dünyada, demokrasiden bahsedilmez” vurgusunu yaptı.