ülkemizdeki ilk konserini gerçekleştiren Loulou Dedola, sözlerini kendisinin yazdığı ve Atatürk’ü anlatan şarkılarını Antik Tiyatro’da Bodrum izleyicisi için söyledi. Etkinlik, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Milli Takım’a seçilen Bodrum Dans Kulübü sporcularına sertifikalarını vermesiyle başladı.



Atatürk kıyafetleri defilesinin ardından konuşan Başkan Aras, Bodrum’da kimliği, fikirleri, dili, dini ne olursa olsun bütün insanları aynı sevgi ve aynı hoşgörüyle kucaklamaya devam edeceklerini belirtti, “Yurtta Barış, Dünyada Barış; Mustafa Kemal Atatürk’ün insanlığa bıraktığı en büyük ve en anlamlı mirastı. Bizler, o mirası en temel ilkemiz olarak benimsemeye, barış için çalışmaya, barış için ter dökmeye ve barış şarkıları söylemeye devam edeceğiz. Çünkü barışa emek verenler, barış söylemleriyle dünyayı güzelleştirenler hayatı çoğaltır” dedi.



Sanatçı Dedola’nın, Atatürk kitabının Türkçe’ye çevrildiğini belirten ressam Bedri Baykam, “Kendisinin Atatürk sevgisine hayranlık duyuyorum” dedi. Tarihi Antik Tiyatro’da sahne alan Dedola, geceye katılanları coşturdu. Başkan Aras, Dedola’ya teşekkür ederek kendisine Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti ile bir Atatürk Portresi hediye etti.