Barış Sokak’ın çehresi değişiyor

Narlıdere’nin en işlek noktalarından biri olan Barış Sokak’ta yenileme ve sağlıklaştırma projesini sürdüren Narlıdere Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaştı. Altyapısı tamamen yenilenen sokakta su kanallarının ve parke taşların döşemesine geçildi. Çalışmaların Mayıs ayı itibariyle tamamlanacağı belirtildi.