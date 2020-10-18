Başarı dolu üç yıl

“Öğrencilik yıllarımda Ege Üniversitesi’ne rektör olacağım söylenseydi, bunu hayal edemezdim” diyen Budak, şöyle konuştu:

“Üç yılda Türkiye’ye örnek olacak projelere imza attık. Son iki yıldır en fazla proje yapan üniversiteyiz. Araştırma üniversiteleri arasında da yerimizi alacağız. En önemli konuların başında huzur, güven ve birbirimize ulaşmak geliyor. Ulaşılabilir bir üst yönetim modelini tüm birimlerimizce benimsedik. Eğitim-öğretimde kalite ve akreditasyon çalışmalarımız devam ediyor.”