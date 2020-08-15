‘Başarı, hepimizin olacak’

“Biz bir ekibiz, hep birlikte yola çıktık” diyen Tuncel, “Söke’de ortaya koyduğumuz başarı hepimizin ortak başarısı olacak. El birliği ile yürek yüreğe çalışıyoruz. Söke Belediyesi olarak her zaman halkımızın ve halkımızın temsilcileri muhtarlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.