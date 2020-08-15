15.08.2020 - 00:03 |
‘Başarı, hepimizin olacak’
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ile Mustafa İberya Arıkan’ın da bulunduğu Lima Restaurant’taki yemekli toplantıda mahalle muhtarları, sorun ve taleplerini Tuncel’e iletti.
“Biz bir ekibiz, hep birlikte yola çıktık” diyen Tuncel, “Söke’de ortaya koyduğumuz başarı hepimizin ortak başarısı olacak. El birliği ile yürek yüreğe çalışıyoruz. Söke Belediyesi olarak her zaman halkımızın ve halkımızın temsilcileri muhtarlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.