Başarılar konuşulmuyor

Toplantıda encümen ve ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldı. Ardınan Başkan Halil Arda, sosyal medyada kendisini hedef alan paylaşımlara yanıt verdi. “Edirne kadar büyük ilçeyi yönetmeye çalışıyoruz” diyen Arda, “Maddi imkânlarımız bitmiş. Buna rağmen 10 milyon liralık yatırım yapmışız. Tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Çöp işinden 400 bin lira tasarrufumuz var. Bu meclisin üyeleri sosyal medyadan paylaşımlarla işçileri, projeleri hedef gösteriyor. ‘Başkanlık makamına 1 milyon lira harcadı’ diye iftira atıyor. Gaziemirliler her şeyin fakında. Beni bu koltuktan kimse kaldıramaz. Gaziemirliler istediği sürece aday olacağım” ifadelerini kullandı.