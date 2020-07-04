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    04.07.2020 - 00:05 |

    Başarılar konuşulmuyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle üç aydır toplanamayan Gaziemir Belediye Meclisi, Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde salgına yönelik alınan önlemlerle gerçekleştirildi.

    Başarılar konuşulmuyor

    Toplantıda encümen ve ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldı. Ardınan Başkan Halil Arda, sosyal medyada kendisini hedef alan paylaşımlara yanıt verdi. “Edirne kadar büyük ilçeyi yönetmeye çalışıyoruz” diyen Arda, “Maddi imkânlarımız bitmiş. Buna rağmen 10 milyon liralık yatırım yapmışız. Tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Çöp işinden 400 bin lira tasarrufumuz var. Bu meclisin üyeleri sosyal medyadan paylaşımlarla işçileri, projeleri hedef gösteriyor. ‘Başkanlık makamına 1 milyon lira harcadı’ diye iftira atıyor. Gaziemirliler her şeyin fakında. Beni bu koltuktan kimse kaldıramaz. Gaziemirliler istediği sürece aday olacağım” ifadelerini kullandı.

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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