‘Başarılarla dolu bir yıl’

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Üniversitemiz tüm personeliyle, ülkemizin ve bölgemizin gelişimi adına çalışıyor. Önemli olan üniversitenin hangi coğrafyada olduğu değil, akademisyenlerin yaptığı bilimsel çalışmalar ve aldıkları patentler sayesinde ülkeye yarar sunması” dedi. 2019 yılı içerisinde kaydedilen gelişmelere değinen Prof. Dr. Savaş, şöyle devam etti:



Tasarım sözleşmesi



“Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezi’ni kurduk. Hem Türkiye’de hem de bölgede tanınır duruma geldik. Yakında imzalanacak sözleşmeyle 112 acil servis çalışanlarının iş kıyafetlerinin tasarımlarını yapacağız. Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) bünyesinde bölgemiz sanayicisinin ihtiyaç duyduğu analizler konusunda adımlar atıyoruz. Erasmus ve Mevlana Değişim Programı için adımlar attık. Dünya sıralamalarında önemli yerlere sahip olan üniversitelerle anlaşmalar yaptık. İlk defa 15 uluslararası öğrenciyi ve 23 akademisyeni üniversitemize getirdik.”