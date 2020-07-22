Başarılı gençlere tercih desteği...

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (BAYSEM) ve Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler gurur kaynağı oluyor. BAYSEM’li 300 öğrencinin 210’u Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) başarı gösterdi, nitelikli lise ve meslekli teknik liselerde eğitim almaya hak kazandı. Eğitmenler de öğrencilerin en doğru tercihleri yapması için haftaiçi 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz rehberlik ve tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. MEBGEM’de de eğitim alan 550 öğrencinin büyük bir bölümü, LGS’de hedefledikleri yüzdelik dilime girmeyi başardı. Gençlerden 62’si 0-04.99 yüzdelik dilimine, 137 öğrenci de 0-09.99 dilim aralığına girdi, prestejli liselere yerleşmeye hak kazandı. Tercih döneminde de, 8’inci sınıflara ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunuluyor.