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    HaberlerEge Haberleri Başarılı olmanın yollarını anlattı
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    11.06.2020 - 00:00 |

    Başarılı olmanın yollarını anlattı

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD) Başarı Hikâyeleri Sohbetleri, Sevimli Deri ve İZBAŞ Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli’nin katılımıyla devam etti.

    Başarılı olmanın yollarını anlattı

    Sevimli, yapılan işte her zaman en iyisini arzulamanın başarıyı getireceğini söyledi. Babasının iş dünyasında yer almasından dolayı çalışma hayatına erken denebilecek bir yaşta başladığını belirten Sevimli, “Yaptığınız işte her zaman en iyisini düşlerseniz başarılı olursunuz. İş yaşamı sürekli öğrenme sürecidir” dedi.

    İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt da, “İş dünyasında öğrenme kültürünü devam ettirmek ve üyelerimizin yaşadığı zorluklar üzerinden çıkarım yapabilmek için başarı hikayelerine çok önem veriyoruz. Hem üyelerimizin yaşam hikayelerini öğrenmek hem de yaşanılan kriz anlarında ve iş dünyasında doğru adımları belirlemek vazgeçilmez bir konu” diye konuştu.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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