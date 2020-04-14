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    HaberlerEge Haberleri ‘Başarılı sınav’
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    14.04.2020 - 07:00 |

    ‘Başarılı sınav’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağını geride bırakan İzmir’deki tabloya ve yürütülen yardım ve destek çalışmalarına yönelik bir açıklama yaptı.

    ‘Başarılı sınav’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağını geride bırakan İzmir’deki tabloya ve yürütülen yardım ve destek çalışmalarına yönelik bir açıklama yaptı. Kentin sokağa çıkma yasağında, halkı ve ilgili kurumlarıyla başarılı bir sınav verdiğini belirten Sürekli, “Vatandaşlarımız sağduyulu davrandı ve karara neredeyse yüzde 100’e varan bir uyum gösterdi. Polisimiz, bekçilerimiz, jandarmamız, sağlıkçılarımız da en küçük bir zafiyete mahal vermeden görevinin başındaydı. Bu uyum, koronavirüsle mücadelede yakaladığımız birlik beraberlik ruhunun gücünü gösterir. İzmirli hemşerilerime teşekkür ediyorum, bu işi el birliğiyle başaracağız” diye konuştu.

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