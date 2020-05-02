‘Başarımızın öncüsü’

Mesajında, bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması kadar huzur ve barış ortamının tesisinde de emeğin en önemli değer olduğunu belirten Sürekli, 18 yıldır emeğin hakkını alması, dayanışma ruhunun güçlenmesi için çalıştıklarını söyledi.

‘Gurur duyuyoruz’

1 Mayıs’ı resmileştiren ve tatil yapan; tüm politikalarında emekten ve emekçiden yana tavır koyan bir anlayışın temsilcileri olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Başkan Sürekli, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tüm dünya ve ülkemiz acımasız bir salgın hastalıkla mücadele ederken, bu kadar anlamlı ve mesaj veren günleri arka arkaya yaşıyor olmamız gerçekten manidar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, ramazan ayı ve şimdi de emeğin ve dayanışmanın gününde bir kez daha idrak ediyoruz ki; birlik ve beraberlik ruhu, bir toplumu, bir ülkeyi ayakta tutan en önemli değer. İşçilerimizin ücretlerinin iyileştirilmesi, sosyal haklarının düzenlenmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik pek çok destek ve teşvik yarattık. Çünkü biz, tarladan, atölyelere; hastanelerden, fabrikalara kadar gücünü üretimden alan emekçilerimizin, birlik ve dayanışmanın da öncüleri olduklarına inandık.”