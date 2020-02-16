Başarının gizi anneler

Michael Jordan, lise ikinci sınıf öğrencisiyken okul basket takımına alınmadı. Antrenörü onun bu konuda yetenekli olmadığını, boyunun kısa olduğunu söyleyerek takımda yer alamayacağını söyledi. Eve geldiğinde Michael’ın morali oldukça bozuktu. Hemen odasına çıktı ve ağlamaya başladı. Hayalleri yıkılmıştı. Durumu fark eden annesi, odaya girdi ve ‘Neler oluyor?’ diye sordu. ‘Takıma giremedim’ diye yanıt verdi Michael. Bana, ‘Sen küçüksün’ dediler. Annesi bunun üzerine kolunu oğlunun boynuna dolar. ‘Bak’ der. ‘Önemli olan takımın içinde senin ne kadar küçük olduğun değildir. Senin içinde ne kadar büyük bir takım olduğudur’. Bu sözler genç basketbolcu Michael Jordan için yeni bir başlangıç oluşturdu. Artık ne istediğini biliyordu. Bunun üzerine çalışmaya başladı. Her geçen gün temposunu artırdı. Bir dahaki seçmelerde okul takımına girdi. Bu onun basketbol yaşamının ilk basamağıydı. Önce amatör. Ardından profesyonel lige transfer oldu. O şimdilerde yalnızca Amerika’nın değil, dünyanın yetiştirdiği en büyük basketbol yıldızı olarak anılıyor.



Bugünlerde bir kez daha Cristiano Ronaldo’nun gelişiminin öyküsünü okuyorum. O doğuştan yetenekli. Ancak sıra dışı yeteneğini geliştirmesine, sürekli kılmasına, yaşam biçimi edinmesine olası kılan muhteşem güç, irade duruyordu arkasında. Annesi Dolores, arkasındaki en etkili itici güç. Oğlunun kişiliğinin, yeteneğinin ne istediğinin farkında olan bir itici güç. Bu bağlamda anahtar sözcük, farkındalık. Tüm anne, babalar çocuklarını sever. Ama onların yaşamda dik kalmalarını olası kılacak, yeteneklerinin farkında olmak, onları o doğrultuda yönlendirmek, sorunlarla baş etmesine katkı vermek, değeri paha biçilmez bir olgudur.



Teyzemin üçüncü oğlu Özcan Abim’in kucağıma bıraktığı futbol topuna sarılarak uyuduğum, sabahladığım geceler çok oldu yaşamımda. Aileden, Özcan Abim’den başka kimsenin kavrayamadığı, anlamak istemediği sevdaydı futbol. Bir tür kapışmaydı. Yaparsın, yapamazsın çekişmesiydi sanki. Eve, çalışan birkaç kuruşta olsa katkı verecek olana gereksinim vardı. Futbol topu sevdası da ne oluyormuş ki? Ama sonunda savaşı kazandım. Nasıl gelişti, nasıl oldu? Orası da uzun hikaye…



Cristiano Ronaldo’nun doğduğu, Madeira Takım adalarının başkenti Funchal, ülkenin başkenti Lizbon’a 869 kilometre uzaklıktadır. 1960 yılında Dünya Genç Takımlar Futbol Şampiyonası Lizbon’da oynandı. 19 yaşındaydım. Lizbon’da yarışmanın içinde olan Türk Genç Milli Takımı’nın bir üyesiydim. Olacak şey değil. İzmir’in yoksul semti Damlacık’tan Portekiz’in Başkenti Lizbon. Rüya gibi değil. Rüya ötesi bir durum.



Ronaldo, Madeira’dan, Lizbon’a, Sporting Akademi’ye 12 yaşında 1997 yılında katıldı. Bu öyküden bir benzerlik çıkarması yaptığımı sanmasın sevgili okur. 37 yıl öncesiyle 37 yıl sonrası arasındaki anlayış, kavrayış, yorumlama boyutlarını ölçebilmemiz bilimsel bir araştırmayı zorunlu kılar.

Yine de son bir söz gerekliyse eğer, hangi alanda olursa olsun anne, babalar çocuğunun gelişiminde başat konumdadırlar.



O zaman çocuklarınızın geleceği için sizler de farkındalığınızı geliştirin lütfen.



Yetenek maçı kazandırır. Şampiyonluğu kazandıransa takım oyunu ve zekadır. (Michael Jordan)