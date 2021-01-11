Başarısı sınırları aştı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, gazeteci Cengiz Alçayır’ın İstanbul’daki belediye başkanlarını kapsayan anket sonuçlarıyla ilgili paylaşımına yapılan yorumda, Cumhur İttifakı başkanlarından zirveyi zorlayacak isimler arasında gösterildi. Kaplan’ın, 21 aylık sürede sosyal belediyecilik projelerinin yanısıra hükümet yatırımlarının ilçede hayata geçmesi noktasındaki bireysel girişim ve çabalarının, Türkiye genelinde de adından söz ettirmeye başladığı belirtildi.

CHP’li bir anket şirketi tarafından İstanbul’daki belediye başkanlarını kapsayan anket sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alçayır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun anket sonuçlarına göre yüzde 64.7 oy oranı ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun gerisinde kaldığını açıkladı. Alçayır’ın bir takipçisinin ülke geneli anket çalışması yapıldığı takdirde Nedim Kaplan’ın Cumhur İttifakı başkanları arasında zirveyi zorlayacak 4 isimden biri olarak gösterilmesi dikkat çekici bulundu. Paylaşımda, Türkiye geneli anket çalışması yapıldığı takdirde, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birlikte zirveyi zorlayacak başkanlar arasında ilk isim olarak adı zikredilen Kaplan, söz konusu paylaşıma kişisel sosyal medya hesabında da yer verdi.