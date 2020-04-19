BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Başhekimliklere araç tahsis etti
    ABONE OL
    19.04.2020 - 00:05 |

    Başhekimliklere araç tahsis etti

    İzmir Büyükşehir Başkanı Soyer, pandemi hastanelerinden taburcu olan hastaların naklini kolaylaştırmak için başhekimlikler emrine araçlar tahsis ettiklerini, sağlıkçılar için ikramlarda bulunduklarını dile getirdi

    Başhekimliklere araç tahsis etti

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla mücadele edilen süreçte yürütülen faaliyetler hakkında kamuoyuna bilgilendirme yaptığı ‘başkanın günlüğü’nde son durum hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer, şunları söyledi: “Bu haftasonu da sokağa çıkma yasağı var ve siz evlerdensiniz. Bunun zor bir durum ama doğru bir uygulama olduğunu biliyorum. Biz bu haftasonu da yaklaşık 5 bin personelimizle İzmir’in tüm ilçelerinde sizlere hizmet için sokaktayız. Beklenmedik bir durum ve acil ihtiyaçlarınız için İzmir HİM’in 444 40 35 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.”

    Yardımlar sürüyor

    Soyer, mesajında, “Pandemi hastanelerinden taburcu olan hastaların naklini kolaylaştırmak için başhekimlikler emrine araçlar tahsis ettik. Şoförler ve otomobilciler odasında ilaçlama personeli görevlendirdik. Odanın anonsları doğrultusunda gün boyu taksilerin dezenfeksiyonu yapılıyor. 2 bin 121 aileye gıda paketi, 2 bin 204 çocuğumuz 35 bin 262 litre süt, evinden çıkamayan 17 büyüğümüzün alışverişi, ailelere 2 bin 121 gazete, 600 sağlıkçımıza moral ikramı, 400 aileye birer kilogram kavurma, 33 engelliye uzaktan eğitim hizmeti sağladık” ifadesini kullandı.

    Büyükşehirden maske denetimi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte tıbbi maske üretimi yapan işletmeleri denetlemeyi sürdürüyor. Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki imalathanelere giden ekipler öncelikle üretimin Sağlık Bakanlığı’nın onayı olup olmadığını kontrol etti. İmalathanelerdeki iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, hijyen koşulları, kullanılan malzemenin uygunluğu gibi kıstaslar da incelendi.

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
    daha fazla video için
    Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca paylaştı: İlk etabı 20 Nisan'da açılacak

    Bakan Koca paylaştı: İlk etabı 20 Nisan'da açılacak

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Sıradaki Haber