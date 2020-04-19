Başhekimliklere araç tahsis etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla mücadele edilen süreçte yürütülen faaliyetler hakkında kamuoyuna bilgilendirme yaptığı ‘başkanın günlüğü’nde son durum hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer, şunları söyledi: “Bu haftasonu da sokağa çıkma yasağı var ve siz evlerdensiniz. Bunun zor bir durum ama doğru bir uygulama olduğunu biliyorum. Biz bu haftasonu da yaklaşık 5 bin personelimizle İzmir’in tüm ilçelerinde sizlere hizmet için sokaktayız. Beklenmedik bir durum ve acil ihtiyaçlarınız için İzmir HİM’in 444 40 35 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.”

Yardımlar sürüyor

Soyer, mesajında, “Pandemi hastanelerinden taburcu olan hastaların naklini kolaylaştırmak için başhekimlikler emrine araçlar tahsis ettik. Şoförler ve otomobilciler odasında ilaçlama personeli görevlendirdik. Odanın anonsları doğrultusunda gün boyu taksilerin dezenfeksiyonu yapılıyor. 2 bin 121 aileye gıda paketi, 2 bin 204 çocuğumuz 35 bin 262 litre süt, evinden çıkamayan 17 büyüğümüzün alışverişi, ailelere 2 bin 121 gazete, 600 sağlıkçımıza moral ikramı, 400 aileye birer kilogram kavurma, 33 engelliye uzaktan eğitim hizmeti sağladık” ifadesini kullandı.

Büyükşehirden maske denetimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte tıbbi maske üretimi yapan işletmeleri denetlemeyi sürdürüyor. Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki imalathanelere giden ekipler öncelikle üretimin Sağlık Bakanlığı’nın onayı olup olmadığını kontrol etti. İmalathanelerdeki iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, hijyen koşulları, kullanılan malzemenin uygunluğu gibi kıstaslar da incelendi.